Бывшая жена Паши Техника показала новую версию памятника рэпера

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук), показала в Telegram-канале новую версию памятника рэперу.

Скульптуру изготовили в полный рост артиста. Поклонники отметили, что новая версия памятника намного больше стала похожа на Техника, чем предыдущая.

«В живую очень похож», — добавила экс-супруга рэпера.

Паши Техника не стало в Таиланде в начале апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки.

В январе музыкант Studmire выпустил совместный альбом с Пашей Техником «Давай завтра? (Сегодня!)». Альбом был записан летом 2024 года. Вокальные вставки трека взяты из разговора с Техником, а также интернет-мемов. В альбом вошли 17 композиций в жанрах electro, techno, breakbeat. Они сочетают в себе самые разнообразные настроения и эмоции.

Лейбл Technique Music отмечал, что все вырученные средства с альбома будут направлены сыну Техника.

