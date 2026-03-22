В США заметили, что лидеры ЕС «угодили в ловушку» Орбана перед выборами

В Евросоюзе боятся, что «угодили в ловушку» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и подыгрывают ему на предстоящих выборах в национальный парламент. Об этом пишет американское издание Politico.

Как пишет издание, лидеры стран Евросоюза оказались в положении, выгодном Орбану, их конфронтация на саммите усилила позиции политика на грядущих парламентских выборах. Критика Орбана привела к тому, что он выглядит перед соотечественниками как единственный защитник национальных интересов.

