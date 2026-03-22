Певица Слава разочаровалась в близких: «Ждала, когда очнутся»

Певица Слава призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что обозлилась на свое окружение.

Слава заявила, что разочаровалась в близких, семье, друзьях и коллегах.

«Я и раньше разочаровывалась, а сейчас я просто… Как-то ждала-ждала, что люди очнутся, начнут мне помогать. Поймут, насколько мне тяжело жить. Насколько я не всесильна, хотя я кажусь очень сильной. Я от природы сильнее многих людей. Но людям было удобно было жить в таком положении – моей семье, моим родственникам, окружающим, коллегам по работе. Практически всех я избаловала», — поделилась певица.

Слава считает, что именно поведение и отсутствие помощи от окружающих довели ее до нервного срыва.

В марте Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Посетители шоу рассказали, что артистка якобы не попадала в фонограмму, а в какой-то момент и вовсе ушла со сцены, предложив зрителям получить деньги за билет на кассе или попросить лично у нее.

После концерта Слава оправдалась в видео у себя в соцсетях. Она заявила, что не могла стоять на ногах из-за таблеток, не могла найти в себе сил работать, однако все равно вышла на сцену.

