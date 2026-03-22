Интернет в Иране практически полностью отключен уже 22 дня

NetBlocks: Иран практически полностью отрезан от интернета уже более 500 часов

Интернет практически полностью отключен в Иране уже более 500 часов, или 22 дня. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Спустя 528 часов Иран вступает в 23-и сутки изоляции от мира», — говорится в публикации.

В службе мониторинга подчеркнули, что Исламская Республика проводит в режиме «офлайн» уже четвертую неделю.

15 марта глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью CBS News заявил, что интернет в Иране ограничен по соображениям безопасности в связи с тем, что страна подвергается агрессии.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Иране конфисковали сотни устройств Starlink.