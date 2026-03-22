Русскоязычные в Германии рассказали, как война в Иране повлияла на их жизнь

РИА Новости: русскоязычные жители Германии жалуются на резкий рост цен на еду
Moritz Frankenberg/Global Look Press

Русскоязычные жители Германии массово жалуются на рост цен в магазинах. Вслед за бензином начали дорожать и продукты питания на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости.

По словам пользователей соцсетей, в том числе мессенджера Telegram, рост цен на продукты в немецких супермаркетах стал особо заметным в последние две недели. Они сообщают, что цены растут каждый день.

«Соседка работает в магазине и говорит, что цены меняют с каждой новой доставкой на все выше», — рассказал один из русскоязычных жителей ФРГ.

Некоторые участники чатов сравнили, сколько тратят сейчас на еду и сколько в прошлые месяцы.

«Мы вчера на 130 евро закупились, ничего особенного не взяли, как обычно. Раньше это под 100 (евро. — «Газета.Ru») выходило», — поделилась деталями Екатерина.

Другой пользователь заявил, что питание его семьи из четырех человек обходится еще дороже — в одну тысячу евро в месяц. При этом закупаются они в бюджетном супермаркете. Люди ожидают, что к лету инфляция повысится еще сильнее, а вместе с ней вырастут и цены в магазинах.

Военная операция США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Это отразилось на уровне экспорта и добычи нефти в странах региона, а также повысило цены на бензин в Европе.

Ранее сообщалось, что европейцы начали скупать дешевый бензин в Калининграде.

 
