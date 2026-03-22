«Русским должны отдавать?» Экс-чемпион UFC раскритиковал победу Евлоева

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг в социальной сети X заявил, что остался недоволен победой россиянина Мовсара Евлоева над британцем Лероном Мерфи в главном бою турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне.

«Более очевидной ничьей я еще не видел. Разве русским должны отдавать каждый близкий раунд? Это чушь. Нужно оценивать бои правильно и поощрять бойцов за эффективную ударку, урон и продолжительность давления. Как Мовсар мог победить после снятии балла?» — написал он.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Евлоева раздельным решением судей. Результат боя выглядит так: 48-47, 48-47, 47-47.

Таким образом, Евлоев остался непобедимым: на его счету 20 побед в 20 поединках ММА за всю карьеру. Он выступает на профессиональном уровне с 2014 года. Британский боец в свою очередь проиграл первый бой в профессиональной карьере.

В 2025 году Евлоев готовился к бою с Аароном Пико, который должен был пройти в мае, однако поединок был перенесен, его датой значилось 26 июля. Евлоев признался, что в это время поехал в Таиланд, где серьезно заболел. Он поделился, что не мог тренироваться около трех с половиной месяцев.

Ранее Евлоев рассказал о нарушении обещаний со стороны UFC.

 
