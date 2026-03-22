Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

ВСУ пытались беспилотниками атаковать Тульскую область

Миляев сообщил об уничтожении семи украинских БПЛА в Тульской области
Shutterstock

Семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытались атаковать Тульскую область, но были уничтожены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

«По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — добавил глава российского субъекта.

Утром 22 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке украинского дрона на сельскохозяйственное предприятие «Мираторга» в селе Сачковичи в Климовском районе. В результате удара пострадал сотрудник комплекса — мужчине потребовалась госпитализация. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных и экстренных служб.

Накануне житель села Грузское в Борисовском округе Белгородской области получил проникающее осколочное ранение грудной клетки в результате атаки БПЛА. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что мужчину доставили в Борисовскую центральную районную больницу для оказания первой помощи. После этого его транспортировали в областную клиническую больницу.

Ранее в Курске после падения беспилотника загорелся дом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!