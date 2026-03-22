ВСУ пытались беспилотниками атаковать Тульскую область

Миляев сообщил об уничтожении семи украинских БПЛА в Тульской области

Семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытались атаковать Тульскую область, но были уничтожены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

«По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — добавил глава российского субъекта.

Утром 22 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке украинского дрона на сельскохозяйственное предприятие «Мираторга» в селе Сачковичи в Климовском районе. В результате удара пострадал сотрудник комплекса — мужчине потребовалась госпитализация. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных и экстренных служб.

Накануне житель села Грузское в Борисовском округе Белгородской области получил проникающее осколочное ранение грудной клетки в результате атаки БПЛА. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что мужчину доставили в Борисовскую центральную районную больницу для оказания первой помощи. После этого его транспортировали в областную клиническую больницу.

Ранее в Курске после падения беспилотника загорелся дом.