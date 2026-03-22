В Алтайском крае мужчина попал под поезд и выжил

В Алтайском крае 30-летний мужчина попал под грузовой поезд на перегоне между станциями Цаплино и Боровиха и выжил. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и шел вдоль железнодорожных путей. Машинист заметил пешехода и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось — пешехода задело выступающими элементами состава.

С травмами головы его доставили в больницу Барнаула.

До этого на Кубани грузовой поезд сбил 68-летнего мужчину на инвалидной коляске. Пенсионер из Курганинска пересекал железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист локомотива заметил человека, подал несколько звуковых сигналов и применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось. Пострадавший с различными травмами попал в городскую больницу.

