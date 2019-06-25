ПАСЕ официально пригласила делегацию РФ
ПАСЕ официально пригласила делегацию России принять участие в июльской сессии организации. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, ПАСЕ добрила изменения в регламенте, открывающие дорогу к возвращению делегации России.
Как отмечается, организация приняла соответствующую резолюцию.
При этом в тексте документа говориться, что права членов делегаций в ПАСЕ голосовать и выступать не подлежат санкциям.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отвергла украинские поправки к резолюции о возвращении РФ.