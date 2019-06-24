В Ингушетии отреагировали на отставку Евкурова
Власти Ингушетии прокомментировали заявление главы республики Юнус-Бека Евкурова об отставке. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передает РИА «Новости».
Как отмечается, власти Ингушетии ждут решения российского лидера Владимира Путина.
В пресс-службе подчеркнули, что, если прошение Евкурова одобрят, то в Ингушетии выберут и назначат врио региона.
Ранее сообщалось, что Евкуров уходит в отставку.
Также Евкуров назвал причину отставки.
Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года.