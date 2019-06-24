Япония высказалась о планируемом визите Зеленского на G20

МИД Японии прокомментировал сообщение о прибытие на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

«Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит», — сообщили в ведомстве.

Саммит G20 пройдет в Осаку с 28 по 29 июня.

О визите Зеленского на саммит заявил глава украинского МИДа Павел Климкин. На G20 президент Украины хотел встретиться, в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что мусорки запретили в Осаке из-за G20.