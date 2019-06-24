Грузия пошла на уступки протестующим

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, 21 июня 2019 года
Владимир Умикашвили/Sputnik/РИА «Новости»

Власти Грузии согласилась удовлетворить некоторые требования протестантов в Тбилиси и провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, сообщают РИА «Новости».

По словам основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, выборы пройдут по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения.

Согласно грузинской конституции в 2020 году должны были состояться смешанные выборы, а в 2024 пропорциональные.

Ранее протестующие в Тбилиси добились отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе.