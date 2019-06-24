Власти Грузии прогнулись под главное требование антироссийской оппозиции

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили объявил, что парламентские выборы 2020 года пройдут в Грузии по пропорциональной системе, передает Sputnik.

Таким образом, власти удовлетворили требования митингующих в Тбилиси с 20 июня.

Ранее спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку на фоне беспорядков в Грузии, которые охватили Тбилиси в четверг, 20 июня.

Оппозиция, которая вместе с многотысячной толпой митингующих начала штурмовать парламент Грузии, выдвинула свои требования.