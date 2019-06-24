Лавров раскрыл цели Запада в Грузии

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Глава российского МИДа Сергей Лавров отреагировал на происходящее в Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр заметил, что слепое следование советам из-за границы приведет к украинскому опыту, когда страна с огромным потенциалом вынуждена просить международную помощь.

«Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия», — сказал Лавров.

Он добавил, что на Западе готовы игнорировать русофобию и бесчинства ультранационалистов на грузинской территории, чтобы разорвать все связи между Москвой и Тбилиси и переписать совместную историю двух стран.

Ранее сообщалось, что власти Грузии прогнулись под главное требование антироссийской оппозиции.