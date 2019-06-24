Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске на выборы в Раду

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что недопуск его партии на выборы в украинскую Раду связан с экс-президентом страны Петром Порошенко. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

По словам политика, лучшие юристы партии будут икать выход из сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что его партия все равно «прорвется» и победит, так как стране нужны изменения.

«Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк. – Газета.Ru), руководство которого контролирует Порошенко», — рассказал Саакашвили.

Он добавил, что в настоящее время их партию «снимает» назначенная бывшим президентом ЦИК.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать кандидатов от партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в народные депутаты Рады.