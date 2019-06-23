Песков рассказал о потерявших переданную Путину записку

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства серьезно относится к обращениям россиян. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам пресс-секретаря, глава государства не приступает к другому делу, «пока ему в руки не передают это письмо». Чиновник также высказался по поводу записки, за потерю которой стыдно Путину.

«Те, кто потерял записку, больше ничего не терял. Это я могу с уверенностью сказать», — сказал Песков.

Он добавил, что обратившуюся к президенту женщину так и не нашли.

Ранее сообщалось, что история произошла во время поездки Путина в Сыктывкар в 2010 году. Две женщины написали одинаковые записки и попытались передать их Путину, но удалось это только одной из них.