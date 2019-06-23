Песков рассказал о потерявших переданную Путину записку
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства серьезно относится к обращениям россиян. Об этом сообщает «Российская газета».
По словам пресс-секретаря, глава государства не приступает к другому делу, «пока ему в руки не передают это письмо». Чиновник также высказался по поводу записки, за потерю которой стыдно Путину.
«Те, кто потерял записку, больше ничего не терял. Это я могу с уверенностью сказать», — сказал Песков.
Он добавил, что обратившуюся к президенту женщину так и не нашли.
Ранее сообщалось, что история произошла во время поездки Путина в Сыктывкар в 2010 году. Две женщины написали одинаковые записки и попытались передать их Путину, но удалось это только одной из них.