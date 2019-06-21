Парламентарий Грузии отказался от мандата на фоне протестов в стране

В Грузии депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Закария Куцнашвили объявил о решении отказаться от своего мандата. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, именно он был организатором заседания Международной ассамблеи православия (МАП).

По словам депутата, он понимает суть недовольства грузинской общественности и попросил прощения.

При этом он отметил, что было бы неправильно, если бы в отставку ушел глава парламента, а он остался на посту.

«Поэтому я сегодня заявляю, что намерен отказаться от него (мандата. — «Газета.Ru»)», — отметил Куцнашвили.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

Данные изменения в правительстве Грузии происходят после беспорядков, которые охватили Тбилиси в четверг, 20 июня.

В этот день во время МАП Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент.