Медведчук захватывает контроль над телеканалами

Украинский политик Виктор Медведчук вслед за контролем над телеканалом Zik решил купить еще два канала, передает УНИАН. Об этом сообщила бывшая ведущая канала Zik Татьяна Даниленко.

Даниленко сообщила, что сейчас ведутся переговоры по покупке «5-го» и «Прямого».

При этом, по ее словам, это «тема национальной безопасности». Она отметила, что журналисты увольняются из-за изменения информационной повестки канала.

Сообщается, что владельцем телеканала Zik стал Тарас Козак, который баллотируется в Верховную раду по списку «Оппозиционной платформы - За жизнь» и считается приближенным к Медведчуку лицом.В медиаактиве Козака уже три канала: «112 Украина», NewsOne и Zik.