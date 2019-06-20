Зеленский назвал законы Украины «трешем»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отдельные законы Украины устарели. Об этом сообщает «Украинская правда».
Для примера глава государства привел трудовой кодекс, который был создан еще в 1971 году и до сих пор действует на территории украинского государства.
Кроме того, президент страны упомянул ныне действующий закон, который регулирует жилищные отношения, и который также является устаревшим.
«Извините, это – треш! И это должно уйти в историю», — подчеркнул Зеленский.
Он заключил, что стране нужно избавиться от «нафталинового постсоветского регулирования».