Путин рассказал о вызовах биологического оружия

Президент России Владимир Путин заявил о важности правильного реагирования на вызовы, связанные с биологическим и токсинным оружием, передает РИА «Новости».

Он отметил особенное значение соблюдения положений Конвенции по запрещению разработки производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия.

По словам Путина, это крайне важно для благополучного существования и развития всего человечества.

«Российская сторона исходит из того, что адекватное реагирование на вызовы биологического характера – как естественные, так и антропогенные – требует максимально широкого многостороннего сотрудничества», — сказал Путин.

Об этом говорится в приветствии участников II Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».