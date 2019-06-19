Появилось видео с бегущим из Госдумы Жириновским

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео того, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский покинул заседание Госдумы.

Политик ушел из зала после того, как его проект об упрощении получения гражданства России для иностранных граждан русского происхождения отвергли.

Из-за этого депутат вспылил и назвал сидящих в зале политиков «предателями русского народа».

Он также пристыдил депутатов, сказав, что они снова отказали русским в ускорении принятия гражданства.

После этого он покинул заседание, отметив, что ему «противно находиться» здесь.

Ранее сообщалось, что Жириновский со скандалом ушел из Госдумы.