Порошенко не исключил отказ Киева от Крыма
Бывший президент Украины Петр Порошенко не исключил отказ новых властей Киева от претензий на Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, украинское правительство может признать Крымский полуостров российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Однако, добавил он, в таком случае правительство перестанет быть властью.
Он заключил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует учитывать «зашкаливающие риски и угрозы», которые представляет российское государство.
Ранее Зеленский рассказал, как начнет разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.