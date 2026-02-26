Россиянам рассказали, как защититься от вируса бешенства

В Тюменской области и Алтайском крае за первые месяцы 2026 года зарегистрировано уже 19 очагов бешенства. На карантин закрывают отдельные поселки. Ученые Пермского Политеха рассказали, что представляет собой вирус, насколько он опасен и может ли вспышка распространиться дальше. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Вирус бешенства эволюционировал около 10 тысяч лет назад, адаптировавшись к теплокровным животным. Природным резервуаром инфекции до сих пор остаются летучие мыши», — пояснила доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова.

Переносчиками считаются более 200 видов млекопитающих. В России основными источниками остаются лисы, волки и бездомные собаки. По данным экспертов, в 99% случаев заражение человека происходит именно от собак. Насекомые вирус не переносят. Теоретически возможна передача от человека к человеку, однако такие случаи крайне редки.

«Человек — тупиковое звено в распространении инфекции», — отметил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

Заражение происходит через слюну инфицированного животного. Для этого не всегда нужен укус: достаточно попадания слюны на слизистые или поврежденную кожу. Вирус проникает в нервные окончания и по периферическим нервам достигает головного мозга, вызывая воспаление и разрушение нейронов.

Инкубационный период длится от 10 до 100 дней. Сначала появляются тревожность, слабость, зуд в месте укуса. Затем развивается стадия возбуждения с судорогами, спазмами при попытке пить воду, обильным слюнотечением и агрессией. Через несколько дней наступает паралич дыхательной или сердечной мускулатуры.

«Бешенство — смертельно опасное заболевание. После появления клинических симптомов летальность составляет 100%», — подчеркнула Волкова. По оценкам специалистов, ежегодно в мире от вируса погибает около 55 тыс. человек.

При этом заболевание полностью предотвратимо, если вовремя пройти постконтактную профилактику. После укуса или контакта со слюной необходимо в течение 10–15 минут промыть рану мылом и антисептиком и срочно обратиться к врачу для вакцинации. В ряде случаев дополнительно вводят специфический иммуноглобулин.

Эксперты подчеркивают, что очаги инфекции уже существуют в большинстве регионов России. Однако случаи заражения людей единичны. По официальной статистике, в 2014 году было зарегистрировано более 2000 случаев бешенства у животных, в 2024 году — 61, а в декабре 2025 года — 205.

По словам специалистов, дальнейшая динамика будет зависеть от санитарных мер: вакцинации домашних животных, контроля численности бездомных собак и утилизации отходов. Главная рекомендация остается прежней — избегать контактов с дикими и безнадзорными животными и при малейшем риске немедленно обращаться за медицинской помощью.

