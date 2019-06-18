Меркель не выдержала встречи с Зеленским

Канцлер ФРГ Ангела Меркель почувствовала недомогание во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках их встречи в Берлине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предположительно, причиной ухудшения самочувствия Меркель стала сильная жара. В столице Германии наблюдается потепление до 30 градусов жары.

Отмечается, что немецкий канцлер пыталась справиться с недомоганием, меняя положение рук, которые охватила внезапная дрожь, а потом ее затрясло всем телом. Зеленский невозмутимо стоял рядом.

Ранее сообщалось, Зеленский прибыл в Берлин на первую официальную встречу с канцлером ФРГ.