Меркель объяснила, почему ее трясло на встрече с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свое плохое самочувствие на встрече с с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Она сообщила, что причиной стало обезвоживание.
«Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», — заявила Меркель.
Ранее канцлеру ФРГ Ангела Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине из-за сильной жары.
В Берлине в этот день около 30 градусов жары.