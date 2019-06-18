Меркель объяснила, почему ее трясло на встрече с Зеленским

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Берлине, 18...
Hannibal Hanschke/Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свое плохое самочувствие на встрече с с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Она сообщила, что причиной стало обезвоживание.

«Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», — заявила Меркель.

Ранее канцлеру ФРГ Ангела Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине из-за сильной жары.

В Берлине в этот день около 30 градусов жары.