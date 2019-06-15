В Молдавии заведут дела на лидеров партий

Вице-премьер и глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что уголовные дела заведут против лидера ушедшей в оппозицию Демпартии Владимира Плахотнюка, а также руководителя партии «Шор» Илана Шора. Об этом сообщает ТАСС

Он отказался комментировать «из разных соображений» сообщение о том, что Плахотнюк покинул страну.

Ранее сообщалось, что Плахотнюк покинул Молдавию.

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.