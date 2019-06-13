В Кремле рассказали про встречу Путина и Трампа в Осаке

В Кремле исходят из того, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут побеседовать «на ногах» в ходе саммите G20 в Осаке, сообщает РИА «Новости».

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предложений об отдельной встрече со стороны Вашингтона не поступало.

Однако он отметил, что президенты в любом случае будут иметь возможность переговорить хотя бы кратко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона деградируют.