Помпео поздравил россиян с Днем России
Американский госсекретарь Майк Помпео поздравил россиян с Днем России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Согласно заявлению, чиновник поздравил граждан России от лица американцев и президента страны Дональда Трампа.
«…США чтят постоянные чаяния российского народа на поддержание принципов всеобщих свобод, гражданских прав и верховенства права», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что было отменено выступление «Машины времени» в День России.