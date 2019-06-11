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Американский госсекретарь Майк Помпео поздравил россиян с Днем России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Согласно заявлению, чиновник поздравил граждан России от лица американцев и президента страны Дональда Трампа.

«…США чтят постоянные чаяния российского народа на поддержание принципов всеобщих свобод, гражданских прав и верховенства права», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что было отменено выступление «Машины времени» в День России.