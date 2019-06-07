Что нужно Зеленскому для управления страной, рассказал Путин

Российский лидер Владимир Путин заявил, что для управления страной нужно обладать опытом, знаниями, а также мужеством брать ответственность за последствия своих решений, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, для успешного занятия государственными делами также необходимо уметь объяснять жителям страны мотивы своего поведения при принятии решений.

При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский вполне может обладать всеми этими качествами.

«Ну опыта может не хватать, но это дело, как у нас в народе говорят, наживное, это быстро приходит», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что пока что Зеленский никак себя не проявил.

Ранее Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского.