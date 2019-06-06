За день до отставки Мэй выдвинула России ультиматум

Отношения Великобритании с Россией могут измениться только, если Москва изменит свое поведение, заявил пресс-секретарь премьер-министра Британии Терезы Мэй, сообщает Reuters.

Пресс-секретарь заявил, в Лондоне полагают, что агрессивная и дестабилизирующая активность России подрывает ее попытки стать ответственным партнером.

«Мы будем продолжать взаимодействовать с Россией по вопросам международной безопасности ... однако премьер-министр (Тереза Мэй) неоднократно давала понять, что у нас могут быть другие отношения, только если Россия изменит свое поведение», — заявил представитель Мэй.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на улучшение отношений между странами после ухода Мэй с поста.