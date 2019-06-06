В Кремле высказались о встрече Путина и Папы Римского

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал о предстоящей через месяц встрече президента страны Владимира Путина и Папы Римского Франциска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков подтвердил, что Путин и Папа встретятся в Ватикане в июле. По его словам, в настоящее время идет подготовка к их встрече.

Однако пресс-секретарь не знает, пригласит ли Путин Папу Римского в гости в Россию.

«Пока не могу сказать, пока идет только подготовка», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Папа Римский встретится с Путиным.

Как отмечается, Путин и Папа планируют встретится 4 июля во время визита главы России в Италию.