Трамп обвинил Россию в экологическом кризисе

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Россию в глобальном экологическом кризисе. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, во время визита Трампа в Букингемский дворец принц Гарри пытался на протяжении 75 минут убедить его в опасности глобального потепления и что-то предпринять.

Однако глава США заявил, что в его стране хороший климат. При этом он обвинил другие страны в нынешней ситуации с экологией.

Трамп уточнил, что в России, Китае, Индии и во многих других странах нет нормального воздуха и чистой воды.

«Если вы прогуляетесь по некоторым городам, то вам нечем будет дышать», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп рассказал о феноменальной торговой сделке с Британией.