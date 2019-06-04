Рада отомстит жителям Донбасса с паспортами РФ, отняв их имущество

В Киеве придумали, как отомстить жителям Донбасса, которые захотели получить паспорта России.

Во вторник, 4 июня, появилась информация о соответствующем законопроекте, внесенном в Верховную раду Украины.

Документ предполагает конфискацию имущества у жителей неподконтрольных Киеву регионов Донецкой и Луганской области, которые захотели получить гражданство РФ.

О реакции в ДНР и ЛНР на эту законотворческую инициативу пока не ничего не известно.