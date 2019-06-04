Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией
Певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать чёткий закон для регулирования отношений с Россией.
«Я призываю и президента, и его команду, и Верховную раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Россией, как со страной агрессором», — заявил Вакарчук в программе «Свобода слова» в эфире телеканала ICTV.
Он отметил, что необходимо сформировать политику в отношении России без «двойных стандартов», в том числе в сфере торговли и культуры.
«Мы не понимаем торговать можно или нет, ездить на концерты можно или нет... Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать чёткую политику Украины по отношению к России, без двойных стандартов», — подчеркнул музыкант.
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