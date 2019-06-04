Сенат США запретил въезд вмешивавшимся в выборы иностранцам

Сенат США одобрил законопроект о запрете въезда в страну лицам, причастным к вмешательству в выборы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что закон был представлен в 2018 году сенатором-демократом от штата Иллинойс Диком Дурбиным.

Проект, получивший название «Закон сдерживания» предлагает запретить въезд тем лицам, кто подозревается во вмешательстве в выборы.

Законопроект также должна утвердить палата представителей, после чего он поступит на подпись президенту и тогда примет законную силу.