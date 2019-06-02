США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.

При этом он отметил, что Иран для этого должен вести себя «как нормальная страна».

Помпео посоветовал Ирану помнить о том, что весь мир следит за их деятельностью в сфере ядерных испытаний.

Данное заявление Помпео сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом.

Ранее сообщалось, что Иран отказался вести переговоры с США.