США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
При этом он отметил, что Иран для этого должен вести себя «как нормальная страна».
Помпео посоветовал Ирану помнить о том, что весь мир следит за их деятельностью в сфере ядерных испытаний.
Данное заявление Помпео сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом.
Ранее сообщалось, что Иран отказался вести переговоры с США.