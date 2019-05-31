Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» вместо Кличко
Экс-глава Украины Петр Порошенко занял место киевского мэра Виталия Кличко, возглавив партию «Европейская солидарность», ранее называвшуюся «Блок Петра Порошенко». Об этом сообщает РИА «Новости».
Перед украинскими выборами Порошенко пообещал сменить название партии и выполнил обещание. Теперь партия называется — «Европейская солидарность».
«Главой партии «Европейская солидарность» избран Петр Порошенко», — заявили на съезде партии после голосования.
Ранее сообщалось, что Порошенко вступил в партию.