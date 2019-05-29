Жену Нетаньяху оштрафуют за заказы еды из ресторана

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху согласилась заплатить штраф за заказы ресторанной еды, сообщает РИА «Новости».

Сара Нетаньяху обвиняется в неправомерном расходовании бюджетных средств.

«Она заплатит государству 55 тысяч шекелей (около $15 тысяч )», — сказано в сообщении.

В октябре в Израиле начался судебный процесс в отношении супруги премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Сары, которая подозревается в нецелевом использовании бюджетных средств.

Сама Нетаньяху отрицает свою вину. По ее словам, она стала жертвой «политической охоты на ведьм», которую ведут «враждебные» СМИ.