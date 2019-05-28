Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины
Украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Как отмечается, Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко от 26 июля 2017 № 196 «О прекращении гражданства Украины…». Положение об утрате Саакашвили украинского гражданства было исключено.
Ранее сообщалось, что Саакашвили вернется на Украину в пятницу, 31 мая.