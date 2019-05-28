Сербский президент признал потерю Косово

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Президент Сербии Александр Вучич заявил в парламенте, что сербские власти не имеют контроля над Косово и Метохией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию выступления сербского лидера.

Он подчеркнул, что сделал такое заявление, чтобы остановить «ложь и самообман» сербской «общественности» относительно ситуации в Косово. Вучич добавил, что у сербских властей есть два варианта — налаживать контакты с Косово или продолжать «замороженный» конфликт.

Президент отметил, что сам он выступает за налаживание отношений с Косово.

Ранее косовский лидер Хашим Тачи призвал Сербию признать самопровозглашенное Косово.