Сербский президент признал потерю Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил в парламенте, что сербские власти не имеют контроля над Косово и Метохией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию выступления сербского лидера.
Он подчеркнул, что сделал такое заявление, чтобы остановить «ложь и самообман» сербской «общественности» относительно ситуации в Косово. Вучич добавил, что у сербских властей есть два варианта — налаживать контакты с Косово или продолжать «замороженный» конфликт.
Президент отметил, что сам он выступает за налаживание отношений с Косово.
Ранее косовский лидер Хашим Тачи призвал Сербию признать самопровозглашенное Косово.