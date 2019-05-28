«Самоубийство для тори»: глава МИД Британии о досрочных выборах

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что возможные досрочные всеобщие выборы в стране станут «самоубийством» для правящей партии. Об этом сообщает ТАСС.

«Это политическое самоубийство, которое только порадует лидера Партии Brexit Найджела Фаража», — сказал Хант.

По его словам, к новым выборам может привести выход Британии из состава ЕС без сделки.

Он также добавил, что по итогам этих выборов лидер лейбористов Джереми Корбин станет премьер-министром страны.

Ранее сообщалось, что партия Brexit победила на выборах в ЕП в Британии.