«Самоубийство для тори»: глава МИД Британии о досрочных выборах
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что возможные досрочные всеобщие выборы в стране станут «самоубийством» для правящей партии. Об этом сообщает ТАСС.
«Это политическое самоубийство, которое только порадует лидера Партии Brexit Найджела Фаража», — сказал Хант.
По его словам, к новым выборам может привести выход Британии из состава ЕС без сделки.
Он также добавил, что по итогам этих выборов лидер лейбористов Джереми Корбин станет премьер-министром страны.
Ранее сообщалось, что партия Brexit победила на выборах в ЕП в Британии.