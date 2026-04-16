Насилие, проблемы с алкоголем и попытки суицида: где сейчас звезда «Блестящих» Надя Ручка

Надя Ручка на премьере сериала «Три сестры» в театре на Цветном в Москве, 2025 год

Певица Надя Ручка отмечает юбилей — ей исполнилось 45 лет. 20 из них она провела на сцене, пройдя путь от неизвестной модели до одной из самых ярких участниц группы «Блестящие». Как складывались карьера и личная жизнь Нади Ручки и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Нади Ручки

Надя Ручка родилась 16 апреля 1981 года в городе Никополе , в далекой от творчества семье — ее родители работали металлургами. Тем не менее с ранних лет девочка тянулась к сцене: участвовала в концертах, занималась танцами и посещала балетную школу. Когда Наде было 9, педагоги предложили отправить ее в Москву для обучения в специализированном балетном интернате, однако родители эту идею не поддержали — и девочка продолжила заниматься балетом в родном Никополе.

Надя Ручка в детстве Из личного архива

Во время обучения в десятом классе она познакомилась с певцом Александром Серовым, который приехал в Никополь на гастроли. Артист высоко оценил талант девушки и посоветовал ей переехать в Москву, заверив, что поможет обустроиться в столице. Свое обещание Серов сдержал: помог с переездом, оплатил первый год обучения в Московском институте международных экономических отношений и на время решил вопрос с жильем.

Первые годы в Москве были непростыми: Ручка училась в институте, а параллельно бралась за любую работу, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Девушка подрабатывала промоутером, администратором в казино, а также сотрудничала с модельными агентствами, участвуя в показах и съемках. Несмотря на постоянную занятость и скромные доходы, Ручка начала заниматься вокалом — брала частные уроки у преподавателей из Гнесинки. Именно они посоветовали ей пройти прослушивание в девичью поп-группу Party, с которой и началась певческая карьера девушки.

Начало карьеры Нади Ручки: группа Party, насилие и проблемы с алкоголем

В 2022 году Надя Ручка впервые подробно рассказала о тяжелом периоде, который пережила вскоре после переезда в столицу. По ее словам, она дважды столкнулась с сексуализированным насилием — и этот опыт сильно повлиял на ее состояние и отношение к людям. Артистка призналась, что случившееся ее буквально растоптало, она перестала общаться с друзьями и начала злоупотреблять алкоголем.

Певица Надя Ручка демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Беллы Потемкиной в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2017 год Евгения Новоженина/РИА Новости

»... я долго пила и употребляла не только алкоголь. Потому что хотела покончить с собой. Мало того, у меня были две попытки это сделать. Я работала тогда в группе Party. Пришла туда в абсолютно разобранном состоянии: со мной никто не мог общаться, я ни с кем не могла общаться. То есть могла, но только выпив. Нет, я не шаталась, конечно, не говорила заплетающимся языком. Но и трезвой никогда не была. Я просыпалась, пила натощак и потом пила целый день. Так продолжалось девять месяцев ровно. Вытащил меня из этой ямы мой преподаватель по вокалу, он заставил меня соблюдать Великий пост», — вспоминала Ручка.

Участницы группы «Блестящие» Аня Семенович, Надя Ручка и Ксюша Новикова (слева направо) во время съемок клипа на новую песню «Мой брат десантник» в Рязанском высшем воздушно-десантном училище им. В.Ф. Маргелова, 2005 год ТАСС

Со временем ей удалось восстановиться и продолжить работу в группе Party, однако когда коллектив распался, Надя вновь вернулась к подработкам в модельном агентстве и казино. В этот же период ее молодой человек, участник группы «Динамит» Илья Зудин, познакомил девушку с продюсером группы «Блестящие» Андреем Шлыковым, который как раз искал солистку на замену начавшей сольную карьеру Жанне Фриске.

Надя Ручка в группе «Блестящие»

По воспоминаниям певицы, на прослушивание в «Блестящие» она пришла в эмоционально нестабильном состоянии, так как в этот день ее уволили из казино.

Филипп Киркоров и участницы группы «Блестящие» - Аня Семенович, Ксюша Новикова, Надя Ручка, и Юля Ковальчук (слева направо) в студии Status music перед началом записи совместной песни, 2005 год Александр Саверкин/ТАСС

«Стала орать Андрею, что мне ничего не нужно, я не собираюсь ни с кем спать и видела весь шоу-бизнес в гробу… Шлыков смотрел на меня с нескрываемым удивлением: «Вообще-то, у нас спать ни с кем не надо. Мы приличная группа. Нам нужна девушка, которая петь умеет, а не спать. Но если вам это неинтересно…».

Так моя жизнь в очередной раз сделала крутой поворот»,

— рассказывала звезда.

В 2004 году Надя Ручка стала новой солисткой группы «Блестящие», в которую на тот момент также входили Юлия Ковальчук, Анна Семенович и Ксения Новикова. Вместе квартет записал альбом «Восточные сказки» (2005), в который вошли такие хиты, как «Пальмы парами» и «Агент 007». В 2008 году вышла пластинка «Одноклассники», над созданием которой певица работала уже с новыми участницами коллектива — Анастасией Осиповой, Анной Дубовицкой и Юлианной Лукашевой. В 2016 году «Блестящие» представили альбом Best 20, вскоре после чего Надя Ручка покинула группу и начала сольную карьеру.

Участницы группы «Блестящие» Анастасия Осипова, Анна Дубовицкая и Надя Ручка (слева направо), 2009 год Роман Кульгускин/РИА Новости

Сольная карьера Нади Ручки

Еще во время работы в «Блестящих» Надя Ручка начала записывать собственные композиции: одна из них, песня «С кем Новый год встретишь», вошла в сборник группы Best 20. Покинув коллектив, артистка сосредоточилась на записи отдельных синглов, экспериментируя с поп-музыкой и более лиричным звучанием. В числе ее сольных работ — синглы «Не верится», «Огни», «Переболела» и другие. Параллельно Ручка писала песни для других исполнителей, в числе которых Лолита и Анна Семенович.

Участницы группы «Блестящие» Анна Дубовицкая, Надя Ручка (справа налево) и Анастасия Осипова (слева) перед началом церемонии вручения премии «Муз-ТВ 2010» в СК «Олимпийский» Алексей Филиппов/ТАСС

Помимо музыкальной деятельности, Ручка занималась литературой. По ее словам, писать она начала еще в школьные годы, делая небольшие зарисовки из жизни:

«Я встречала какого-то интересного человека и записывала в тетрадь, чем он примечателен: как выглядит, какой у него характер… Со временем родилась идея собрать все зарисовки в сказку».

Первая попытка издать книгу в России оказалась неудачной, но позднее проект получил развитие за границей: на Ручку вышла американская писательница Мишель Рид и предложила сотрудничество. Летом 2015 года книга под названием «Дом души» вышла на английском языке.

Личная жизнь Нади Ручки

В начале нулевых Надя Ручка встречалась с музыкантом, участником группы «Динамит» Ильей Зудиным. Эти отношения продолжались около четырех лет и сыграли важную роль в ее карьере — именно Зудин познакомил ее с продюсером «Блестящих» и помог сделать первые шаги в шоу-бизнесе.

Надя Ручка на премьере фильма «Клиника счастья» режиссёра Александр Кириенко в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», 2021 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Четыре года мы жили вместе, мне казалось, что у нас настоящая семья. А оказалось, что эти отношения важны только для меня, что спустило меня с небес на землю. Илья разочаровал меня и как друг, и как партнер по отношениям», — рассказывала певица.

После расставания с Зудиным Ручке приписывали романы с коллегами по цеху, в том числе с певцом Александром Маршалом и режиссером Максимом Осадчим, однако ни один из них не подтвердился.

В июле 2017 года Надя Ручка вышла замуж за менеджера нефтяной компании Дениса Боярко, а уже в августе у супругов родился сын Лев. После рождения ребенка артистка временно ушла со сцены и сосредоточилась на семье.

Надя Ручка со своим мужем и сыном, 2022 год Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Чем сегодня занимается Надя Ручка

Весной 2022 года Надя Ручка вернулась в группу «Блестящие». Свое решение певица объяснила тем, что продюсеры разрешили ей совмещать работу в коллективе с сольным творчеством. Сегодня артистка продолжает выступать в составе «Блестящих», а вот новые сольные работы пока выпускать не спешит — последняя песня Ручки «Переболела» вышла в 2021 году. Зато летом 2023 года артистка получила диплом психолога и начала развиваться в этом направлении.

«Я еще работаю в сольном направлении, но пока не размещаю песни на платформах, так как они по настроению не совпадают с нынешним временем. То есть у меня есть ощущение, что людям сейчас не до музыки. Тем более новой. А мне важно быть поддержкой, а не раздражителем. Летом я получила диплом психолога. Кое-что делаю и в этом направлении. Хотя по сути психология и творчество всегда идут рука об руку и не являются чем-то чуждым друг другу, новым или оппозиционным», — рассказывала звезда.

Свою личную жизнь Надя Ручка предпочитает не афишировать — певица не активна в соцсетях и редко появляется на светских мероприятиях. По ее мнению, излишняя публичность может негативно сказаться на отношениях внутри семьи:

«Когда показываешь всю семью, это часто плохо заканчивается — начинаются какие-то конфликты, разрушается ощущение личного пространства».