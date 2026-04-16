Ученых удивила неожиданная связь птиц с космосом

Птицы могут охлаждаться, излучая тепло в космос через свои перья — к такому выводу пришла международная группа биологов и инженеров. Исследование опубликовано в журнале Integrative Organismal Biology (IOB).

Работа посвящена малоизученному процессу: тому, как животные участвуют в теплообмене Земли с окружающим пространством. Как оказалось, перья птиц не только защищают их от холода или перегрева, но и помогают эффективно «сбрасывать» избыточное тепло за пределы атмосферы.

«Удивительно видеть, что перья эволюционируют так, чтобы отводить тепло в космос в ответ на климатические изменения», — отметил биолог Терри Макглинн.

В рамках исследования ученые проанализировали музейные образцы пяти видов птиц, включая воронов, сов и перепелов. С помощью спектрометров они измерили, как перья поглощают, отражают и излучают энергию в разных диапазонах — от ультрафиолетового до инфракрасного.

Выяснилось, что птицы из жарких регионов поглощают меньше излучения, что помогает им не перегреваться. При этом виды, обитающие на открытых пространствах, например степные перепела, лучше излучают тепло в инфракрасном диапазоне. Это связано с тем, что они чаще находятся под открытым небом и сильнее подвержены воздействию солнечного излучения.

Как объясняют исследователи, инфракрасное излучение может проходить через атмосферу и уходить в космос. Именно этот механизм помогает птицам избавляться от лишнего тепла.

Интересно, что у разных видов стратегии охлаждения отличаются. Например, совы, ведущие ночной образ жизни, в целом поглощают меньше излучения, тогда как вороны, несмотря на темное оперение, могут эффективно отводить тепло за счет его перераспределения в перьях.

Полученные данные важны не только для биологии, но и для инженерии. Ученые считают, что природные механизмы охлаждения могут лечь в основу новых технологий — например, материалов, которые будут пассивно отводить тепло без затрат энергии.

Авторы работы подчеркивают, что в условиях глобального потепления понимание того, как животные регулируют температуру тела, становится критически важным — как для их сохранения, так и для разработки устойчивых технологий будущего.

