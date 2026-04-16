В Минфине РФ рассказали, при каких условиях ждать возвращения западных инвесторов

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках Биржевого форума Московской биржи заявил, что западные инвесторы могут вернуться на российский рынок в течение года. Об этом сообщает ТАСС.

«Год без новых войн в мире, и свое место западные инвесторы точно займут, я не сомневаюсь», — поделился Моисеев.

В марте «Ведомости» писали, что западный бизнес в период с 2022 по 2025 годы недополучил в России свыше $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли.

Если в 2021 году компании недружественных стран заработали на российском рынке более $280 млрд, то в последующие четыре года — в среднем на $153 млрд меньше ежегодно.

Отмечается, что компании США чаще других уходили из России. Сейчас в стране продолжают работать 38% американских предприятий.

Компании из Европы с достаточно высоким уровнем финансовых вложений продолжали работать в России в 48% случаев. Чаще всего российский рынок покидали фирмы из Ирландии (13% оставшихся), Финляндии (19%), Норвегии (22%) и Швеции (25%). Более 70% компаний из Греции, Словении, Словакии, Венгрии и Италии продолжили работать в России.

Ранее сообщалось, что ЦБ оценит целесообразность снижения ключевой ставки.

 
