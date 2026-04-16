Велогонщица Изотова о сборах с итальянской командой: я скучаю по России

Победительница первенства России по велоспорту на треке, гонщица команды «Марафон-Тула» Анна Изотова в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала, что скучает по России, тренируясь на сборах в Италии.

«Скучаю по родителям, друзьям и близким, но какого-то момента одиночества не было, я каждый день созваниваюсь со всеми и мы долго болтаем. Я просто живу с пониманием, что это нужно для моего будущего. Здесь я поняла, что не нужно обращать внимание на всякие мелочи, нужно просто жить в кайф и без негатива. Какие-то вещи, которые я раньше считала проблемой, сейчас такими не кажутся, я разобралась в себе и поняла, на что действительно нужно обратить внимание, а на что нет. И, конечно, домой привезу всяких вкусностей, но для начала нужно все попробовать», — сказала Изотова.

Изотова проходит сборы с итальянской командой с 6 марта. Окончательной даты завершения сборов пока нет.

