В Кремле прокомментировали урегулирование вопросов катастрофы под Актау

Российский МИД выдал исчерпывающее заявление по поводу урегулирования вопросов, связанных с крушением самолета под Актау. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается вчерашнего заявления МИД, там исчерпывающе. Добавить нечего», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что ситуация с российскими гражданами, находящимися в СИЗО Баку, отслеживается на предмет защиты интересов.

Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что РФ и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с катастрофой лайнера Embraer 190 под Актау. Так, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL.

Обе страны еще раз принесли глубокие соболезнования семьям, которых затронула эта трагедия. В то же время стороны выразили уверенность, что отношения России и Азербайджана будут укрепляться.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. Незадолго до трагедии экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту Актау. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Ранее в МИД России отреагировали на связанное с Карабахом требование Азербайджана.