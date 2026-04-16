Евросоюз предупредили о потере 53 миллионов жителей

Евростат: к 2100 году население Евросоюза сократится на 53 млн человек
Население Евросоюза достигнет пика численности в 2029 году, но к 2100 году сократится на 11,7% — почти на 53 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Евростата.

По данным аналитиков, спад численности населения ЕС произошел в 2021 году в связи с пандемией коронавируса, после чего начался демографический прирост — и в ближайшие три года эта тенденция сохранится. В 2025 году в странах объединения проживали 451,8 млн человек.

Максимальная численность населения ЕС — 453,3 миллиона — ожидается в 2029 году, а после ее достижения начнется постепенное снижение. К концу века, по прогнозам Евростата, в Евросоюзе будут проживать 398,8 млн человек, включая 50% трудоспособных и 17% детей и молодежи.

Параллельно ожидается рост доли пожилого населения: на 17% — в возрасте от 65 до 79 лет, а старше 80 лет — на 10 процентных пунктов. Эти ожидания основаны на анализе демографических данных за прошлый год.

«Пирамида населения ЕС за 2025 год демонстрирует общество с высокой продолжительностью жизни, низкой смертностью и низкой рождаемостью», — говорится в аналитической записке Евростата.

Ведомство и раньше указывало на постепенное старение населения ЕС, но сейчас впервые спрогнозировало настолько значительное сокращение численности молодого и трудоспособного населения при резком росте доли долгожителей.

Ранее европейцев предупредили о резком росте распространения деменции.

 
