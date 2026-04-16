Роспотребнадзор проверил воздух в Туапсе после атаки дронов ВСУ

Концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе в Туапсе Краснодарского края после атаки дронов Вооруженных сил Украины — в норме. Об этом в сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко со ссылкой на данные Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

«По данным Роспотребнадзора, концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не превышает норму», — написал он.

Бойко добавил, что пробы будут проводиться и дальше.

В ночь на 16 апреля над территорией РФ сбили 207 украинских дронов. В том числе атаке подвергся Краснодарский край. Изначально сообщалось, что в результате ударов по Туапсе пострадали два человека. Еще двоих — подростка и девушку — не спасли. Также, по словам главы региона Вениамина Кондратьева, в городе были повреждены шесть жилых домов — пять частных и один многоквартирный. Для жильцов развернули пункт временного размещения.

Многочисленные фрагменты беспилотников обнаружили на территории предприятий около морского порта. Кроме того, повреждения получила контактная сеть на железнодорожной станции в Туапсе.

Ранее в Туапсе из-за атаки БПЛА отменили занятия в школах.

 
