Следователи возбудили дело после атак ВСУ на гражданские объекты на Кубани

СК РФ завел уголовное дело по факту массированных атак ВСУ на Краснодарский край
Следователи возбудили уголовное дело по факту массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в Краснодарском крае. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, дело было возбуждено по статье о террористическом акте.

«В городе Туапсе <...> причинен ущерб частным домовладениям. В порту Туапсе поврежден ряд объектов и гражданские суда. В поселке Дагомыс Лазаревского района города Сочи повреждено здание детского сада, в поселке Лоо — частные дома», — рассказала Петренко.

Она отметила, что сотрудники СК уже осмотрели места происшествий и зафиксировали повреждения. Специалистами была назначена взрывотехническая судебная экспертиза. Ожидается, что следователи на основе собранных доказательств дадут правовую оценку действиям причастных к атакам офицеров ВСУ.

Краснодарский край подвергся атаке украинских дронов в ночь на 16 апреля. В Туапсе в результате ударов два человека — взрослая девушка и 14-летняя девочка — получили несовместимые с жизнью ранения. Медицинская помощь потребовалась семи гражданам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли число сбитых за ночь беспилотников.

 
