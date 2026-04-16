В Кремле посмотрели обращение Бони к Путину с критикой власти

В Кремле видели обращение блогера Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину, по затронутым в нем темам «уже ведется большая работа». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

«Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях — это действительно так. Там затрагиваются многие темы, отдельно по которым вы видели, что на самом деле ведется работа. То, что с большим интересом автор этого обращения отметила эти вопросы, — да, действительно, это весьма резонансные темы, но, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания», — сказал он.

До этого блогер и телеведущая Виктория Боня записала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение к президенту России Владимиру Путину от «лица народа». Боня высказалась на тему последних событий в стране: в частности, она упомянула ситуацию с наводнением в Дагестане, разливе мазута в Анапе и массовое изъятие домашнего скота в Сибири. Кроме того, блогер пожаловалась на блокировку мессенджеров и постоянные ограничения работы интернета для россиян.

По словам Бони, до Путина могут «неправильно доносить информацию», пока люди в России «сегодня очень страдают». В связи с этим блогер призвала «пробить стену», которая, по ее мнению, возникла между народом и президентом.

За три дня обращение посмотрели почти 23 миллиона раз, оно собрало 65 тысяч комментариев и 1,1 миллиона лайков. Вслед за Боней с критикой ситуации в России выступили певица Айза и телеведущая Катя Гордон.

