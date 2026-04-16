Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Кремле посмотрели обращение Бони к Путину с критикой власти

Песков заявил, что по темам из обращения Бони к Путину ведется работа
Scott A Garfitt/Invision/AP

В Кремле видели обращение блогера Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину, по затронутым в нем темам «уже ведется большая работа». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

«Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях — это действительно так. Там затрагиваются многие темы, отдельно по которым вы видели, что на самом деле ведется работа. То, что с большим интересом автор этого обращения отметила эти вопросы, — да, действительно, это весьма резонансные темы, но, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания», — сказал он.

До этого блогер и телеведущая Виктория Боня записала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение к президенту России Владимиру Путину от «лица народа». Боня высказалась на тему последних событий в стране: в частности, она упомянула ситуацию с наводнением в Дагестане, разливе мазута в Анапе и массовое изъятие домашнего скота в Сибири. Кроме того, блогер пожаловалась на блокировку мессенджеров и постоянные ограничения работы интернета для россиян.

По словам Бони, до Путина могут «неправильно доносить информацию», пока люди в России «сегодня очень страдают». В связи с этим блогер призвала «пробить стену», которая, по ее мнению, возникла между народом и президентом.

За три дня обращение посмотрели почти 23 миллиона раз, оно собрало 65 тысяч комментариев и 1,1 миллиона лайков. Вслед за Боней с критикой ситуации в России выступили певица Айза и телеведущая Катя Гордон.

Ранее Боня резко ответила назвавшему ее «дубайской эскортницей» Милонову.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!